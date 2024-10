La migliore alternativa per un videowall 2x2, che non presenta cornici interne e non richiede configurazioni particolari. La Serie Unite 7000 comprende un kit di facile montaggio (tutto in un solo box) pronto per essere collegato e utilizzato in meno di un'ora. Ideale per studi televisivi, ambienti corporate, negozi e stazioni di viaggio, lo schermo è composto da quattro pannelli da 55" che insieme formano un perfetto display Full HD.

Il kit è spedito in un box unico, completo di tutti gli accessori (compreso il controller integrato) e con i supporti a parete, conformi alle norme ADA, di serie. È possibile utilizzare anche i supporti VESA esistenti, in questo caso, basterà sostituire i pannelli per avere una nuova parete digitale senza interruzioni.ll.