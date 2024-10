Perfetta per le aree comuni, la dashboard personalizzabile della serie PrimeSuite si integra facilmente con i sistemi esistenti o già in uso per la gestione delle code, delle notifiche medico-sanitarie e delle informazioni sui pazienti. I canali IPTV consentono poi un migliore e più ampio livello di intrattenimento dei degenti e dei visitatori durante i tempi di attesa.