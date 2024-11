Attenzione ai dettagli: la necessità di un apprendimento visivo

Sebbene l'istruzione superiore comprenda anche studenti di età superiore ai 21 anni, la maggioranza di quelli che frequentano gli istituti scolastici è nata dopo il 2005, e gran parte di loro rientra nelle Generazioni Z e Alfa.



Per la Generazione Z, si calcola che il tempo medio di attenzione è di circa otto secondi, ovvero quattro secondi (25%) in meno rispetto alla durata media dei millennial.

Questo è probabilmente dovuto al fatto che le Generazioni Z e Alfa sono native digitali, cresciute cioè con un facile accesso a Internet e agli smartphone, e che hanno trascorso la loro vita comunicando su scala globale via social network: la Generazione Alfa ancor più di quella Z. Ciò significa che questi studenti hanno una naturale attitudine alla tecnologia, e che l'accesso all'elettronica è per loro una necessità.

Di contro, i loro predecessori hanno avuto accesso a questi dispositivi e tecnologie solo verso la tarda infanzia.

È naturale quindi che per catturarne l'attenzione, le tecniche di insegnamento devono essere incentrate su supporti visivi, piuttosto che testuali: diagrammi, infografiche, fotografie, mappe mentali e altri supporti visivi, oltre all'uso attivo della tecnologia, avranno maggiore presa sull'attenzione degli studenti, e più a lungo.

Nelle aule, i display interattivi (ad esempio, Philips Collaboration 4152 per la didattica) combinati a software di supporto dedicati (ad esempio, Philips Genius), supportano gli insegnanti nell’introdurre sistemi di apprendimento visivo, fornendo contenuti di qualità su larga scala e soluzioni di connettività, sia per gli studenti in classe, che per quelli presenti da remoto.