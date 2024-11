Il futuro della didattica ibrida

Come creare un'aula per l’apprendimento ibrido

Pur considerando l’esperienza vissuta durante il lockdown, la gestione di un ambiente per l’apprendimento ibrido non è facile. Gli insegnanti, già impegnati nel normale svolgimento delle lezioni in aula, devono anche rispondere alle esigenze di chi è presente online, e gli stessi contenuti sono da valutare attentamente per garantirne a tutti l’accessibilità e la rilevanza.

Le soluzioni tecnologiche a supporto della didattica ibrida sono già oggi disponibili. I display interattivi per l’istruzione, come la serie Philips Collaboration 4152, sono progettati per l’insegnamento ibrido, con lavagne digitali ad alta capacità di elaborazione e visualizzazione.

Grazie poi all’integrazione con software e hardware di videoconferenza, tradizionalmente installati nelle sale riunione, i display diventano uno spazio di condivisione a sé, consentendo agli studenti che partecipano da remoto di essere normalmente coinvolti nelle discussioni in classe.

In più, soluzioni software intelligenti per l'insegnamento e l'apprendimento, come Philips Genius, riescono a unire strumenti e risorse digitali con funzionalità intuitive e con la possibilità di svolgere lezioni più accessibili, sia in presenza, che online.

Un ecosistema ideale per la visualizzazione delle lezioni è quello in grado di coinvolgere tutti gli studenti, qualunque sia l’attitudine all’apprendimento, e di offrire loro la possibilità di contribuire alla lezione nel modo più idoneo, sia utilizzando il direttamente display in classe, sia condividendo sullo schermo dal proprio dispositivo, oppure dal laptop o dal dispositivo connesso di chi partecipa da remoto, anche se dall'altra parte del mondo.