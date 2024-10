Soluzione

Partendo da un foglio bianco, FirstView ha progettato una soluzione da zero, integrando una serie continua di display professionali Philips negli ambienti del punto vendita, con installazioni accuratamente posizionate all'interno e tra gli arredi per migliorare l'esperienza del cliente e fornire tutte le informazioni utili per una visita da subito confortevole e rassicurante. L'allestimento dei negozi ha incluso diversi modelli di display, tra cui Philips D-Line con SoC Android, scelti per enfatizzare l'esperienza in-store, e Philips T-Line da 10” per la gestione fuori-porta delle sale di consulenza.

Considerando con attenzione le aspirazioni di lungo termine del cliente finale, FirstView ha poi deciso di migliorare ancora la qualità del servizio offerto, con l'integrazione di PPDS Wave Controller, che consente di aggiornare da remoto i contenuti e di ottenere una manutenzione proattiva dell'intera flotta display di Silmäasema. Grazie all'ottimo risultato ottenuto e ai miglioramenti in termini di efficienza complessiva e prestazioni, la soluzione sarà presto adottata e implementata in tutte le sedi Silmäasema.