PPDS - fornitore globale esclusivo di display e soluzioni professionali Philips, è lieto di annunciare il lancio di una nuovissima linea di TV Philips per l'ospitalità con Chromecast built-in™, che offre le caratteristiche e le stesse funzionalità di un TV premium, ma con un prezzo più accessibile.

Presentata in anteprima allo stand Philips 3P500 di ISE 2024 Barcellona, la nuovissima serie Philips Hospitality TV 4500 di PPDS apre una nuova ed entusiasmante era per i TV hospitality entry-level, combinando un valore mai visto prima con un'ampia gamma di funzioni avanzate e versatili per esperienze di qualità in ambienti alberghieri, sanitari e di residenza condivisa.

Lanciata nei formati da 24”, 32”, 43” 50”, 55” e 65”, e realizzata grazie ai preziosi feedback del mercato, la nuova Serie Philips Hospitality TV 4500 risponde a molte sfide e compromessi spesso affrontati da operatori più piccoli e più attenti al prezzo nella scelta e nell'aggiornamento dei loro schermi TV.

Jeroen Verhaeghe, Global Business Development Director Hospitality in PPDS ha commentato: "Il nostro impegno nello sviluppare e offrire soluzioni di alta qualità, d’avanguardia e disponibili per tutti, è massimo. E già con Philips MediaSuite abbiamo introdotto un nuovo modello di intrattenimento avanzato nel settore dell'ospitalità, con tecnologie innovative capaci di ricreare le stesse esperienze che si vivono a casa.

“Ci rendiamo conto, tuttavia, che per alcune strutture non è necessario avere tutte la gamma di caratteristiche premium. Per questo abbiamo sviluppato una nuova soluzione che offre un TV più accessibile, ma che, a differenza di altri sul mercato, non cede al compromesso circa le caratteristiche, le capacità o la qualità che tradizionalmente si trovano solo nei modelli di fascia più alta. Questo è ciò che ha ispirato la nostra nuova Serie Philips Hospitality TV 4500: una soluzione che rompe davvero gli schemi dei TV entry-level in termini di prezzo e qualità.”

Qualità senza compromessi

Progettata per il presente e per il futuro, la nuova serie Philips Hospitality TV 4500 rappresenta un aggiornamento significativo della popolare serie Philips PrimeSuite TV di PPDS, caratterizzata da un design completamente nuovo, con cornici sottili e un potente display 4K UHD. Grazie ai due altoparlanti integrati da 10 watt di serie e al Dolby Atmos, la serie Philips Hospitality TV 4500 assicura immagini e prestazioni audio ottimali, indipendentemente dal contenuto e dall'ambiente: dai piccoli B&B, ai motel e ai resort, dalle case di cura fino agli alloggi per studenti.

Riportando molte delle caratteristiche e delle capacità innovative incluse di serie nella gamma premium Philips MediaSuite, il nuovo TV Android della Serie 4500, installabile a parete o su tavolo, è dotato di una delle più ampie e convenienti scelte di servizi di intrattenimento del settore, che rispecchiano le abitudini di visione attuali e future.

Questo include canali lineari e non lineari locali e internazionali, servizi di catch-up e offerte pay-per-view, come MyChoice – una soluzione integrata che consente agli utenti di acquistare canali e pacchetti specifici tramite un codice o una carta – aggiungendo più contenuti e creando nuove opportunità di guadagno.

Con Android 11, gli utenti possono accedere istantaneamente a migliaia di app popolari su Google Play, tra cui notiziari locali, sport e giochi, oltre a contenuti in streaming da un elenco sempre crescente di fornitori.

Oltre al DVB-C/T e all'IPTV, questa nuova serie supporta anche la trasmissione satellitare in Europa*, rendendo i servizi lineari più accessibili nelle regioni montane.

Chromecast built-in™

La nuova serie Philips Hospitality TV 4500 comprende anche la tecnologia sicura Chromecast built-in™ di PPDS - già presente su Philips MediaSuite, il primo TV hospitality al mondo con Chromecast integrato – che porta grandi vantaggi, anche economici, per gli utenti.

Già implementato e utilizzato sui TV Philips MediaSuite dagli ospiti di alcune delle più grandi catene alberghiere mondiali - tra cui Accor, Best Western, IHG, Marriot e Radisson - Chromecast built-in™ sui TV Philips Hospitality consente agli utenti di trasmettere i loro film, programmi TV e musicali preferiti, dal proprio dispositivo personale o condiviso direttamente sul grande schermo, fino a 4K.

Nell’ambito di un accordo di lungo periodo con Android TV e Chromecast built-in™, sui nuovi TV della serie Philips Hospitality 4500 sono stati integrati protocolli di sicurezza estesi che prevedono la cancellazione immediata di tutti i dati utente usati tramite casting o inserimento diretto sullo schermo, al momento del check-out.

Jan Van Hecke, Global Product Manager Professional TV di PPDS, ha aggiunto: "Android TV, insieme a Google Chromecast, è una delle soluzioni di streaming wireless più ampiamente utilizzate e riconosciute al mondo, con decine di milioni di dongle venduti e un numero enorme di utenti attivi. La bellezza di Chromecast sta nella sua semplicità. Sia per utenti alla prima esperienza, sia per quelli che lo usato dal lancio del 2013, è un processo veloce, facile e senza interruzioni che porta un incredibile valore ai nostri clienti e soddisfazione agli utenti.”

Installazioni più semplici e sicure

Per quanto riguarda la sicurezza fisica, l'inclusione della tecnologia Chromecast built-in™ elimina il rischio di furti di dongle, evitando anche la presenza di cavi antiestetici e la necessità di set-top box esterni, oltre che la necessità di costi di assistenza ricorrente e di abbonamenti mensili.

Per la sua versatilità, la serie Philips Hospitality TV 4500 è dotata anche di un'ampia scelta di esclusive funzionalità di gestione e monitoraggio da remoto, con in più funzioni che consentono di personalizzare perfettamente i TV così da soddisfare le esigenze e i requisiti di una varietà di ambienti, sia sanitari, che alberghieri.

Sempre in CMND

CMND fornisce il monitoraggio e la gestione 24/7 di tutti i TV Philips Hospitality presenti in rete, riducendo la necessità di visitare fisicamente le camere degli ospiti (dove possibile) per eventuali aggiornamenti, nuova sintonizzazione o risoluzione di problemi. Questo contribuisce a limitare possibili interruzioni o inconvenienti, creando pratiche aziendali più sostenibili.

Grazie alla funzione AppControl, i team AV/IT possono selezionare, installare e gestire in rete, senza problemi, tutte le app presenti sul TV, sia in modo massivo su una flotta di display, sia su base individuale, per offrire esperienze più personalizzate. Tutto questo può essere gestito ed eseguito completamente da remoto, anche quando si è fuori sede o a distanza.

Per soddisfare le esigenze, sia degli hotel, che delle strutture sanitarie, i TV Philips Hospitality possono essere facilmente configurati e personalizzati con una gamma di funzioni e caratteristiche tipiche - ma non esclusive - per l’uno o l'altro ambiente.

Igiene

Poiché l'igiene rimane una priorità assoluta negli ambienti sanitari e alberghieri, i TV Philips Hospitality serie 4500 sono dotati di telecomando igienico Philips Premium di serie. Realizzato con materiali antimicrobici, il telecomando è interamente privo di cavità e di pulsanti in rilievo, così da consentire una pulizia rapida e semplice e la riduzione del rischio di diffusione di germi e batteri nocivi.

Jeroen Verhaeghe ha concluso: "L'ospitalità è un settore chiave per PPDS e i nostri team in tutto il mondo lavorano senza sosta per garantire le soluzioni giuste, con le caratteristiche e le funzionalità più adatte per offrire un valore reale ai nostri partner, ai clienti, e soprattutto agli ospiti e agli utenti finali. La nuova serie Philips Hospitality TV 4500 vuole ridefinire il modo in cui le persone percepiscono una soluzione TV entry-level, offrendo caratteristiche e funzionalità progettate per ricreare il comfort di casa, sia in un piccolo hotel, che in un ospedale o in una casa di riposo.”

* Satellite solo nella regione UE

* Il sintonizzatore DVB non è disponibile in Nord America.