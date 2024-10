Fünf Trends zur Überwindung der „Stay-at-Home Economy“

Der Einzelhandel, wie wir ihn kennen, verändert sich. Aber das ist an sich keine „neue“ Nachricht. Seit dem Aufkommen des Online-Shopping sind die Kundenzahlen in den Ladengeschäften rückläufig, und der Aufwand, der betrieben werden muss, um die Passanten ins Innere zu locken, ist gestiegen.

Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben zu einer erneuten Veränderung der Einzelhandelsstrukturen geführt. Und während die Zahl der Menschen, die Ladengeschäfte besuchen, wieder zunimmt, ist das Aufkommen der „Stay-at-Home Economy“ und die Prioritäten, die die Menschen bei ihren Ausgaben setzen – angefangen beim Essen zu Hause über die Nutzung digitaler Dienste wie Videostreaming bis hin zum Online-Einkauf – ein bedeutsamer Trend, der wohl anhalten wird. Zumindest auf kurze Sicht.



Was kann also getan werden, um die Kunden wieder in die Einkaufsstraßen und Ladengeschäfte zu locken? In diesem Artikel untersuchen wir fünf Trends, die Einzelhändler nutzen könnten, um der „Stay-at-Home Economy“ entgegenzuwirken und die Menschen in Scharen zurückzubringen ...