PPDS hat den Anspruch, seinen Partnern immer das Beste zu bieten. Im Jahr 2022 haben wir erstmals mit unserer PPDS & Red Bull Racing Challenge „Als Partner an den Start gehen“ unseren Systemintegrationspartnern eine Plattform geboten, um ihr Business zu beschleunigen und Außergewöhnliches zu erleben. Von Formel-1-Rennwochenenden in den Hospitality-Suiten von Red Bull Racing im niederländischen Zandvoort und in Monza in Italien bis hin zu einer Red Bull Racing-Werksbesichtigung – allein in diesem Jahr wurden über 80 Preise gewonnen. Die Challenge wird 2023 neu aufgelegt – alle Partner werden automatisch registriert. Fahren Sie aufs Podium? Lassen Sie sich von der diesjährigen Challenge inspirieren und dann rauf auf den Fahrersitz und mit Vollgas bis zur Zielflagge!