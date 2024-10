Harlequins

In The Stoop in Twickenham finden Sie die ganze Bandbreite der Philips Professional Displays: von unserer grandiosen dvLED-Wand in der Debenture Lounge, verschiedenen digital signage und videowall displays in den Hospitality-Suiten, Philips MediaSuite TVs in den Logen und unseren extrem hellen Displays der H-Line im neuen Fanbereich.

Auffällig und überzeugend – unsere Lösungen liefern Informationen und Unterhaltung für alle im Stadio.