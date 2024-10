Ob in einem Pflegeheim oder in einem Krankenzimmer, das Philips Hospitality TV sorgt im Seniorenheim oder am Krankenbett für eine angenehme Komfortzone, sodass alle in den Genuss ihrer Lieblingssendungen kommen und diese dort fortsetzen können, wo sie sie zuvor unterbrochen haben. Mit einer hygienischen Fernbedienung, die sich problemlos reinigen lässt, damit sie von verschiedenen Personen genutzt werden kann.