PPDS, der exklusive globale Anbieter von Philips Professional Displays und innovativen Lösungen, kündigt den Launch einer neuen Reihe Philips Hospitality TVs mit Chromecast built in™ an, die zu einem attraktiven Preis die Features und Funktionen bietet, die von einem Premium-TV-Gerät erwartet werden.

Die erstmals auf der ISE 2024 in Barcelona vorgestellte neue Philips Hospitality TV 4500-Serie von PPDS läutet eine neue Ära für Hospitality TV-Einsteigermodelle ein. Sie kombiniert einen bisher noch nie da gewesenen Mehrwert mit einer Fülle an innovativen und vielseitigen Features für ein noch besseres Entertainment-Erlebnis in Hotels, im Gesundheitswesen und in Gemeinschaftsunterkünften.

In die Entwicklung der neuen Philips Hospitality TV 4500-Serie, die in Größen von 24 Zoll, 32 Zoll, 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll angeboten wird, ist wertvolles Feedback seitens des Marktes eingeflossen. Die TV-Geräte werden zahlreichen Herausforderungen gerecht, mit denen kleinere und preisbewusstere Einrichtungen üblicherweise zu kämpfen hatten. Oftmals mussten sie bei der Auswahl neuer oder der Aufrüstung bestehender Displays auch Abstriche machen.

Jeroen Verhaeghe, Global Business Development Director Hospitality bei PPDS, erklärt: „Wir bei PPDS haben uns verpflichtet, qualitativ hochwertige und branchenführende Lösungen zu entwickeln, die allen zur Verfügung stehen. Mit der Philips MediaSuite haben wir eine neue Ära hochmoderner Unterhaltungslösungen und brandneuer Technologien für das Hotelgewerbe eingeführt, die dem Fernseherlebnis zu Hause gleichkommen.

"Wir wissen jedoch, dass nicht alle Einrichtungen sämtliche Premium-Features benötigen. Deshalb haben wir eine neue Lösung entwickelt, die preiswerter ist, aber im Gegensatz zu anderen auf dem Markt angebotenen Lösungen keine großen Abstriche im Hinblick auf die Features, Funktionen oder Qualität macht, die traditionell nur bei höherpreisigen Modellen zu finden sind. Dies war die Inspiration für unsere neue Philips Hospitality TV 4500-Serie – eine Lösung, die aus dem bisher üblichen Preis- und Qualitätsrahmen für Einsteiger-TV-Geräte ausbricht.“

Kompromisslose Qualität

Die für den heutigen und auch künftigen Bedarf ausgelegte neue Philips Hospitality TV 4500-Serie stellt ein Upgrade der beliebten Philips PrimeSuite TV-Serie von PPDS dar, mit Verbesserungen wie dem völlig neuen Design mit schmalem Rahmen sowie ein leistungsstarkes 4K UHD-Display. Mit standardmäßig zwei integrierten 10-W-Lautsprechern sowie Dolby Atmos ist optimale Bild- und Audioleistung bei der Philips Hospitality TV 4500-Serie gewährleistet, ganz unabhängig vom Inhalt und in jeder Einrichtung – von kleinen B&Bs, Motels und Resorts bis hin zu Pflegeheimen und Unterkünften für Studierende.

Das neue, an der Wand montierbare oder als Tischgerät erhältliche Android TV der 4500-Serie enthält viele der standardmäßig in der Premium Philips MediaSuite enthaltenen hochmodernen Features und Funktionen. Da es bereits mit der größten und am besten zugänglichen Auswahl an Unterhaltungsdiensten der Branche ausgestattet ist, entspricht es voll und ganz den aktuellen und künftigen Fernsehgewohnheiten.

Dazu gehören lokale und internationale lineare und nicht-lineare Kanäle, Mediatheken und Pay-Per-View-Angebote, beispielsweise MyChoice – eine integrierte Lösung, die den Nutzer:innen den Kauf bestimmter Kanäle und Pakete mittels Code oder Karte ermöglicht. Dadurch kann das Inhaltsangebot erweitert werden und es ergeben sich neue Chancen zur Umsatzsteigerung.

Dank des Betriebssystems Android 11 können die Nutzer:innen auf Tausende beliebter Apps auf Google Play zugreifen, darunter beliebte Dienste wie lokale Nachrichten, Sport und Spiele sowie Streaming von Inhalten, die von einer immer größer werdenden Anbieterliste stammen und sofort ganz neue Möglichkeiten bieten.

Neben DVB-C/T und IPTV unterstützt diese neue Serie auch Satellitenrundfunk in Europa*, sodass in Bergregionen besserer Zugang zu linearen Diensten möglich wird.

Chromecast built-in™

Die neue Philips Hospitality TV 4500-Serie profitiert auch von der Chromecast built-in™-Technologie und Sicherheit von PPDS, die erstmals bei dem weltweit ersten TV-Gerät Philips MediaSuite zum Einsatz kam, das speziell für das Hotelgewerbe konzipiert wurde. Integriertes Chromecast bringt den Nutzer:innen enorme Vorteile, nicht nur, was die Funktionalität anbelangt, sondern auch in finanzieller Hinsicht.

Philips MediaSuite TVs sind bereits mit Chromecast built-in™ ausgestattet und bieten Hotelgästen in einigen der größten globalen Hotelketten in aller Welt – darunter Accor, Best Western, IHG, Marriot und Radisson – die Möglichkeit, ihre Lieblingsfilme, Fernsehsendungen und Musik von ihren eigenen persönlichen oder öffentlichen Geräten in einer Auflösung von bis zu 4K auf den großen Bildschirm eines Philips Hospitality TV-Geräts zu übertragen.

Im Rahmen der langfristigen Verpflichtung für Android TV und Chromecast built-in™ wurden außerdem umfangreiche Sicherheitsprotokolle in die TV-Geräte der neuen Philips Hospitality 4500-Serie aufgenommen. Unmittelbar nach dem Auschecken der Gäste werden sämtliche Benutzerdaten, die zuvor von diesen an das Gerät gesendet oder direkt am Display eingegeben wurden, gelöscht.

Jan van Hecke, Global Product Manager Professional TV bei PPDS, erklärt: „Mit mehreren zehn Millionen verkaufter Dongles und unzähligen aktiven Nutzer:innen weltweit ist Android TV zusammen mit Google Chromecast eine der am weitesten verbreiteten und anerkanntesten drahtlosen Streaming-Lösungen. Der besondere Vorteil von Chromecast ist seine Einfachheit. Ob für Erstnutzer:innen oder Personen, die Chromecast bereits seit seiner Einführung im Jahr 2013 nutzen – es ist ein schneller, einfacher und nahtloser Prozess, der unglaublichen Mehrwert bringt und die Nutzer:innen so zufriedenstellt.“

Einfache und sichere Installation

Im Hinblick auf physische Sicherheit besteht bei Einsatz der Chromecast built-in™-Technologie keine Gefahr mehr, dass der Dongle gestohlen wird, es liegen keine Kabel mehr unordentlich herum und es werden keine externen Set-Top-Boxen mehr benötigt. Außerdem lassen sich damit Servicekosten und teure Abonnementverträge mit monatlich anfallenden Kosten vermeiden.

Die Philips Hospitality TV 4500-Serie wird mit einer umfangreichen Auswahl an exklusiven Fernverwaltungs- und Überwachungsoptionen geliefert, um eine äußerst vielseitige Nutzung zu ermöglichen. Dank einer ganzen Reihe neuer Funktionen lassen sich die TV-Geräte perfekt auf den Bedarf und die Anforderungen verschiedenster Gesundheitseinrichtungen und Hotelzimmer zuschneiden.

Mit CMND alles unter Kontrolle

CMND ermöglicht rund um die Uhr die Überwachung und Verwaltung sämtlicher Philips Hospitality TV-Geräte in einem Netzwerk. Dadurch ist es kaum noch erforderlich, bei anfallenden Updates, zum Neuabstimmen oder für eine Fehlersuche und -behebung das Hotelzimmer aufzusuchen, in dem das betreffende Gerät steht. Dies trägt dazu bei, mögliche Unterbrechungen oder Unannehmlichkeiten zu begrenzen und gleichzeitig nachhaltiger zu handeln.

Mit der AppControl-Funktion können AV/IT-Teams mühelos alle Apps auswählen, installieren und verwalten, die auf dem TV-Gerät in einem Netzwerk genutzt werden – entweder gemeinsam auf einer kompletten Display-Flotte oder einzeln, sodass personalisierte Erlebnisse geboten werden können. All dies kann komplett aus der Ferne verwaltet und durchgeführt werden, sogar wenn nicht vor Ort gearbeitet wird.

Um den Bedürfnissen von Hotels und im Gesundheitswesen gerecht zu werden, lassen sich Philips Hospitality TVs problemlos konfigurieren und mit einer Reihe von Funktionen und Features, die für die jeweiligen Einsatzbereiche typisch sind, sowie mit vielen weiteren, ganz individuell ausrichten.

Hygiene hat höchste Priorität

Da Hygiene nach wie vor höchste Priorität in Gesundheitseinrichtungen und im Hotelumfeld hat, ist die Philips Hospitality 4500-Serie standardmäßig mit einer Philips Premium Hygienic Remote Control ausgestattet. Die aus antimikrobiellem Material gefertigte Fernbedienung ist frei von Hohlräumen – ohne erhabene Tasten –, was eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht und das Risiko der Verbreitung von Keimen und Bakterien verringern soll.

Jeroen Verhaeghe abschließend: „Das Hotelgewerbe ist für PPDS ein äußerst wichtiger Sektor. Deshalb arbeiten unsere Teams in aller Welt unermüdlich daran, dass wir die richtigen Lösungen mit den richtigen Features und Funktionen anbieten können, um unseren Partnern und Kunden, und insbesondere deren Gästen und Endnutzer:innen einen echten Mehrwert zu liefern. Die neue Philips Hospitality TV 4500-Serie definiert völlig neu, wie die Menschen eine TV-Einsteigerlösung wahrnehmen. Diese Lösung bietet Features und Funktionen, die überall, ob in einem kleinen Hotel, einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim, den gleichen Komfort bieten, auf den auch zu Hause Wert gelegt wird.“

* Nur Satelliten in der EU-Region

* Der DVB-Tuner ist in Nordamerika nicht erhältlich.