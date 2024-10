Gestalten und Auffallen

In unserer jüngsten PPDS Retail-Umfrage haben wir unsere Installationspartner gefragt, was die Hauptanwendungsbereiche von Digital Signage im Einzelhandel heute sind und was sie in fünf Jahren erwarten. In beiden Fällen dominiert eindeutig die Werbung, die jetzt 85 % und in fünf Jahren 71 % erreicht. An zweiter Stelle lag die Bestellung mit 28 % in beiden Zeiträumen.

Omnichannel-Marketing – die Schaffung eines konsistenten Marken- und Kundenerlebnisses über alle Kanäle und Plattformen hinweg – ist für alle Einzelhändler unerlässlich. Einzelhändler mit Ladengeschäften, die auch untereinander konkurrieren, wehren sich gegen den elektronischen Handel. Sie verfügen über etwas, das Online-Shops einfach nicht bieten können: das physische Erlebnis – angefangen beim Fühlen eines Produkts bis hin zum Anprobieren oder Ausprobieren des Produkts.

Digital Signage unterstützt das „Erlebnis“ und überbrückt die Kluft zwischen der Online-Welt und der realen Welt. Es bietet ein großes Potenzial für die Werbung in Ladengeschäften und kann eine viel größere Wirkung erzielen als eine einfache, statische Werbebotschaft.



Auf dieser Erfahrung aufbauend können Einzelhändler ihre Marke optimieren und ihre Kunden ansprechen. Wie? Digital Signage liefert traditionelle Werbebotschaften – von Angeboten und Werbeaktionen bis hin zu aufmerksamkeitsstarken Bildern – angereichert mit den neuesten Trends im Geschäft.



Phygital. Gamification. Big Data Analytics. All diese Trends sind alle leicht zugänglich und können eine virale Welle von Besuchern auslösen, die die Online-Konkurrenz nur schwer schlagen kann.