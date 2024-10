Ideal für Reiseinformationen an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten oder um das Potenzial eines Displays in Bereichen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, voll auszuschöpfen, zeichnet sich die Philips S-Line mit 37 Zoll und 2:9 durch extreme Helligkeit aus und liefert klare, farbenfrohe Inhalte in hellen Bereichen und Lichthöfen.