Im digitalen Zeitalter müssen Einzelhändler fortschrittlich und innovativ sein und sich schnell an Trends anpassen können. Die Geschäfte der Zukunft werden immer mehr Elemente der digitalen Welt enthalten, was ein anspruchsvolles Umfeld voller neuer Möglichkeiten schafft. Um das Beste aus all dem zu machen, brauchen Einzelhändler zuverlässige und flexible In-Store-Lösungen, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und zu interagieren, gezielte Inhalte zu liefern und den Kundenservice zu verbessern.

Grassfish hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelhändlern die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um sie an die Spitze der digitalen Transformation des Einzelhandels zu bringen, ihre Marken zu stärken und ihnen zu ermöglichen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu schaffen.