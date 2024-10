Telelogos Solutions

Finden Sie mit Meeting4Display einen freien Arbeitsraum, prüfen Sie seine Ausstattung, buchen Sie ihn sofort und lassen Sie sich zu seinem Standort führen.



Führen Sie die Buchung direkt über den Raumbuchungs-Touchscreen am Eingang des Besprechungsraums durch. In Kombination mit der Media4Display Digital Signage Software können Sie mit Meeting4Display in Echtzeit den Status Ihrer Räume übertragen und deren Standort auf Ihren Digital Signage Displays anzeigen.