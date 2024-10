Durch die Luft übertragene Viren sind eine Gefahr. Deshalb ist es wichtiger denn je, die Luftqualität in Innenräumen zu überwachen, um die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitsumgebungen und Klassenzimmern zu gewährleisten.



Der PPDS Air Quality Sensor ist eine einfache Lösung, die dafür sorgt, dass Sie sicher am den Arbeitsplatz oder im Klassenzimmer bleiben, indem sie die Luftqualität in Innenräumen überwacht, Alarm schlägt und Berichte erstellt.



Diese innovative Lösung lässt sich mühelos in die professionellen Displays der Philips T-Line (10") und Philips Q-Line (32" und 55" Modelle) integrieren.