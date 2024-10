PPDS, el proveedor mundial de productos, software e innovaciones de digital signage, LED y pro TV de Philips, se complace en anunciar que es uno de los primeros fabricantes del mundo en obtener la certificación Crestron XiO Cloud™.

Esta exclusiva colaboración, que forma parte de la iniciativa de PPDS de adoptar el ecosistema de Crestron y ofrecer al usuario final una experiencia sin interrupciones, abre increíbles oportunidades para una gran variedad de sectores, incluyendo el corporativo, educativo, hospitality y retail, entre otros. Así, PPDS ofrece la versión más avanzada y completa de la galardonada solución de control y gestión XiO Cloud™ disponible en el mercado actual.

Esta importante colaboración entre PPDS y Crestron está impulsada por el deseo conjunto de aportar soluciones escalables, transformadoras y preparadas para el futuro, con el fin de satisfacer las necesidades y demandas siempre cambiantes del mercado. Esta colaboración aporta un mayor nivel de integración y soporte por parte de un fabricante de pantallas al ecosistema Crestron. Con ello se impulsa la productividad y las ganancias financieras de los clientes a largo plazo y permite maximizar los beneficios y posibilidades de las reconocidas soluciones de ambas empresas.

La tecnología Crestron está integrada y es compatible con casi todas las pantallas profesionales Philips (incluyendo pro TV, digital signage e interactividad), y ahora PPDS es uno de los pocos fabricantes de pantallas del mundo compatible con las cuatro integraciones tecnológicas clave de Crestron, incluyendo las soluciones de control, gestión remota, difusión de vídeo y comunicaciones unificadas.

Bob Bavolacco, director de asociaciones tecnológicas en Crestron, comentó: "PPDS se ha convertido para Crestron en un partner fuertemente integrado, que adopta y asume rápidamente nuestra tecnología a un nivel que supera todo lo visto en el mercado actual."



Preparados para el futuro en el lugar de trabajo

Presentada por primera vez en ISE 2018 dentro la gama de soluciones empresariales 'AV Matrix for the IT Age' de Crestron, la siempre cambiante Crestron XiO Cloud™ hace que la capacidad de desplegar, gestionar, supervisar y evolucionar las pantallas del lugar de trabajo sea un proceso sencillo, rápido y seguro, permitiendo el control remoto de las funciones de la pantalla desde una única ubicación, incluso a través de un dispositivo de pantalla táctil de Crestron o de un dashboard web UI.

Creada sobre la plataforma Microsoft® Azure® de uso y confianza por algunas de las organizaciones más importantes y sensibles a los datos, incluidas las empresas de la lista Fortune 500, Crestron XiO Cloud™ se integra a la perfección con una amplia gama de pantallas digitales y televisores profesionales Philips Windows™ y Android™, y así satisfacer las necesidades y requisitos del cliente en cualquier entorno interior. Esto incluye la nueva gama de pantallas interactivas Philips T-Line (para educación) y C-Line (para corporate) además de todas las gamas de digital signage y televisores profesionales, como MediaSuite, B-Line, D-Line, Q-Line, que dan soporte a los sectores de hospitality, retail, espacios públicos y corporativos, entre otros.

Fácil instalación

Con Crestron XiO Cloud™, el largo proceso de configuración de nuevas pantallas y otros dispositivos es ahora cosa del pasado, ya que los clientes pueden configurar y suministrar de forma centralizada todas sus pantallas profesionales Philips (y otras soluciones compatibles) en todas las instalaciones sin necesidad de desplazarse. Esto reduce el tiempo de instalación de los nuevos dispositivos hasta en un 90%.

Cuando las pantallas se conectan a la red, recuperan automáticamente sus configuraciones, programas y firmware específicos para el entorno en el que se utilizan, y comienzan inmediatamente a transmitir datos. Con Crestron XiO, se pueden configurar miles de pantallas profesionales Philips en el tiempo en que se configura una: sin programación y sin complicaciones.

La certificación Crestron XiO Cloud™ amplía y refuerza la colaboración de los dos gigantes de la tecnología para llevar al mercado soluciones empresariales de primer nivel y mejorar la experiencia del usuario final. En 2020, PPDS se convirtió en un partner certificado y de confianza para Crestron Connected Gen 2, utilizando su tecnología integrada para proporcionar soluciones empresariales rápidas, fiables y seguras para una completa automatización de equipos tecnológicos y de oficina. Los primeros ejemplos son el lanzamiento y la disponibilidad de una serie de nuevos productos, como las pantallas interactivas Philips B-Line y C-Line interactive displays.

Impulsar la evolución

Sian Rees, International Product Manager Software at PPDS, comentó: "Estamos absolutamente encantados de poder ofrecer esta revolucionaria solución a nuestros partners y clientes, fortaleciendo nuestra colaboración con Crestron y llevando nuestras pantallas profesionales Philips más allá del ecosistema Crestron. En el caso de XiO Cloud, profundizamos más que muchos otros fabricantes para maximizar las ventajas y capacidades de la innovadora solución. Así, ofrecemos la máxima experiencia y rendimiento a nuestros partners y clientes".

Bob, añadió: "Con PPDS, el cliente final puede adquirir una solución profesional de pantallas Philips de primera clase, diseñada para usarse en casi cualquier vertical, ya que desde el primer día está embebida de forma nativa y totalmente integrada en el completo ecosistema de productos y soluciones Crestron, de los cuales XiO Cloud es el más reciente."

Con Crestron XiO Cloud, las actualizaciones se pueden programar en pantallas individuales o colectivamente, de forma totalmente remota y en un momento conveniente -como en horario fuera de la oficina- o escalonadas a través del uso u ocupación de las salas (nunca más visibles en XiO Cloud™, ver más abajo) para obtener mayores niveles de eficiencia, consistencia y seguridad en el lugar de trabajo.

La resolución de incidencias también puede abordarse de forma inmediata y totalmente remota, ya que Crestron XiO Cloud™ monitoriza todos los dispositivos y envía alertas instantáneas a los responsables de AV/IT en cuanto se detecta un problema. Así, se abordan los problemas en el momento en que se producen -incluso antes de que el usuario se dé cuenta- reduciendo las posibles interrupciones o paradas de equipos.

Análisis en el lugar de trabajo

Las salas y los dispositivos se supervisan automáticamente las 24 horas del día, y el análisis del espacio de trabajo de Crestron XiO Cloud ayuda a los gestores a comprender mejor cómo se utilizan los sistemas y las instalaciones. Esto incluye el uso del sistema frente a la ocupación, así como la nueva funcionalidad de recuento de personas para conocer cuántas personas utilizan realmente las salas frente a su capacidad actual**.

Esto podría resolver los problemas de disponibilidad de las salas de reuniones, en función de las necesidades tecnológicas de los usuarios.

Tim de Ruiter, International Business Manager, PPDS, comentó: "El espacio y la disponibilidad de las salas de reuniones puede ser un reto para muchos empleados en las oficinas más concurridas, la búsqueda de una sala que cuente con el equipo necesario para una reunión exitosa puede resultar frustrante.

" Ya no tiene por qué ser así. Si ves que alguien utiliza una sala, por ejemplo, todos los martes a las 15.00 horas, pero no utiliza su pantalla, está claro que sus necesidades no se corresponden con las instalaciones de la sala. Por tanto, podrían tener la misma experiencia en otro lugar y disfrutar de su verdadero valor. La gestión puede ser sencilla en una oficina pequeña, pero en una con muchos empleados diferentes, que trabajan en varias plantas, puede ser frustrante y llevar mucho tiempo. Con las pantallas profesionales de Philips y Crestron XiO Cloud™, estos problemas se pueden identificar y mitigar."

Cada segundo cuenta

Los responsables de AV/IT pueden configurar la tecnología de una sala para que se ajuste a las necesidades y requisitos exactos de los usuarios incluso antes de que entren en ella, tanto si es una necesidad puntual como, por ejemplo, si se celebran sucesivas reuniones diarias, mensuales o incluso anuales, reduciendo o eliminando los retrasos en la configuración.

Según las investigaciones, el retraso medio por reunión para los empleados es de aproximadamente 10 minutos y 40 segundos, lo que equivale a 3 días y 2 horas perdidas anualmente, mientras que el 40% de los trabajadores pierden hasta 30 minutos sólo buscando un espacio colaborativo para las reuniones.

El coste de las reuniones mal organizadas en 2019 se estimó en 399.000 millones de dólares solo en Estados Unidos y en 58.110 millones de dólares en el Reino Unido.

Como parte del objetivo de sostenibilidad de PPDS, las pantallas se pueden programar para que se apaguen automáticamente durante las horas de inactividad, lo que ayuda a las empresas a ser más eficientes desde el punto de vista energético, reduciendo los costes y prolongando la vida útil del producto.

Los clientes pueden adquirir el servicio Crestron XiO Cloud™ de forma mensual, con un precio en función del número de salas y de las posibilidades de servicio que se requieran.

Bob añadió: "El sector ha evolucionado rápidamente en los últimos años. De lo analógico a lo digital, de lo aislado a lo conectado en red y de lo basado en servidores a lo basado en la nube. Sin embargo, aunque la tecnología ha avanzado, algunos de los problemas históricos, los dolores y las frustraciones han permanecido. Desplegar cientos de pantallas y dispositivos de forma fiable y rápida puede llevar mucho tiempo y suponer una inversión considerable. Incluso las actualizaciones más sencillas pero relevantes pueden provocar interrupciones o incluso paradas completas, lo que cuesta tiempo y dinero a la empresa.

"Dependiendo del tamaño de la empresa, también puede ser difícil hacer un seguimiento de la tecnología disponible en cada sala, de la ocupación de las salas e incluso de la frecuencia de uso de esa tecnología. Con XiO Cloud y la estrecha colaboración con PPDS, hemos creado un enfoque totalmente nuevo, uniendo AV e IoT a las pantallas profesionales de Philips para crear entornos de trabajo y aprendizaje más inteligentes."

Sian concluyó: "Al dar soporte a diferentes líneas de productos y al continuar con el desarrollo en el ecosistema de Crestron, proporcionamos a nuestros clientes soluciones escalables a prueba de futuro que satisfacen todas sus necesidades. Este es otro hito importante en nuestro camino para combinar la mejor tecnología con partners de soluciones de terceros líderes en el mundo, con el fin de servir mejor a nuestros clientes y ayudarles a ser lo mejor que puedan ser."

En resumen: Ventajas de Crestron XiO Cloud:

Gestión de forma remota

Cambia la configuración una vez y actualiza inmediatamente todos los dispositivos.

Actualización del firmware: correcciones de seguridad en minutos

Los registros de auditoría en la nube permiten identificar y solucionar rápidamente los problemas

Monitorización instantánea

Visualización en vivo del estado de miles de dispositivos desde cualquier lugar y en cualquier momento

Conoce cualquier cambio de estado de un dispositivo

Evolucionar con confianza

Diseña la tecnología de tu lugar de trabajo en torno a tu equipo

Los paneles interactivos proporcionan datos de uso reales

Recoge datos sin necesidad de programar

Optimiza la experiencia tecnológica en el lugar de trabajo

**La lista completa de pantallas SoC Philips de PPDS compatibles se puede encontrar en el sitio web de Crestron aquí.



** Actualmente en modo BETA.