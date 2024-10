En TP Vision Europe B.V. ("TP Vision") y MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. ("MMD" o conjuntamente "nosotros") nos comprometemos a proteger sus Datos Personales en todo momento. Esta Declaración de Privacidad está diseñada para ayudarle a entender nuestras políticas de privacidad, incluyendo qué datos personales recogemos, por qué los recogemos, qué hacemos con ellos y cómo los protegemos, así como sus derechos individuales.

Esta Declaración de Privacidad se aplica a la información personal que podemos recoger o procesar cuando usted interactúa con nosotros, a través de nuestra página web, de nuestro proceso de ventas, de las comunicaciones de marketing y a través de nuestro servicio de atención al cliente.



Apreciamos el interés que ha mostrado por nuestra empresa, productos y servicios al visitar nuestros sitios web o los canales de comunicación relacionados, incluidos, entre otros, nuestras páginas y/o canales de medios sociales y blogs.



Esta Declaración de Privacidad se aplica a los Datos Personales que recogemos o procesamos cuando usted interactúa con nosotros. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestros sitios web, mediante la compra y el uso de nuestros productos/servicios, a través de comunicaciones de marketing, así como a través de nuestro servicio de atención al cliente. Estas interacciones pueden ser realizadas por visitantes, clientes, clientes comerciales, proveedores y/o partners comerciales.

Los datos personales que recogemos de usted y por qué los recogemos

Cuando utilizamos el término "Datos Personales" en nuestra Declaración de Privacidad, nos referimos a la información que se refiere a usted y que nos permite identificarlo, ya sea directamente o en combinación con otra información que podamos tener.

Datos de la cuenta PPDS

Usted puede optar por crear una Cuenta Unlock PPDS en línea para beneficiarse de nuestros servicios y ofertas. Cuando usted crea una cuenta PPDS Unlocked, recogemos los siguientes datos personales:

Nombre;

Nombre de la empresa;

Dirección de correo electrónico;

Teléfono;

Contraseña.

Utilizamos estos datos personales para crear y mantener su cuenta PPDS Unlocked. La creación de su Cuenta Unlock PPDS sólo se activará a petición suya. Por lo tanto, consideramos que el procesamiento de los datos de su cuenta es necesario para la ejecución del contrato del que usted es parte.

Datos de las comunicaciones promocionales

Puede optar por inscribirse para recibir comunicaciones promocionales y de marketing. Utilizamos estos Datos Personales para enviarle comunicaciones promocionales, basadas en sus preferencias y comportamiento, sobre nuestros productos, servicios, eventos y promociones.



Nosotros, las empresas partner y las empresas colaboradoras podemos ponernos en contacto con usted para enviarle comunicaciones promocionales por correo electrónico, SMS y otros canales digitales, como las aplicaciones para móviles y las redes sociales. Para poder adaptar las comunicaciones a sus preferencias y comportamiento y ofrecerle la mejor experiencia personalizada, podemos analizar y combinar toda la información asociada a los datos de su cuenta y los datos sobre sus interacciones con nosotros. También utilizamos esta información para crear segmentos de nuestra audiencia que muestren cuáles de nuestros productos y/o servicios les interesan a los usuarios y hacer un seguimiento del éxito de nuestros esfuerzos de marketing.



Le daremos la oportunidad de retirar su consentimiento para recibir comunicaciones promocionales en cualquier momento a través del enlace de cancelación de la suscripción que aparece en la parte inferior de cada correo electrónico de comunicaciones promocionales que pueda recibir de nosotros.



También podemos enviar comunicados de prensa por correo electrónico. Cuando enviemos comunicados de prensa, trataremos su nombre, datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico) e información de la empresa.



El tratamiento de los Datos Personales para las Comunicaciones Promocionales se basa en su consentimiento, es decir, proporcionado de forma voluntaria; dicha base es legal según el artículo 6 (a) del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando tratamos sus Datos Personales sobre la base del consentimiento, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento antes de retirarlo.

Datos del concurso

Usted puede optar por participar en concursos a través de nuestros sitios Web Cuando se inscriba en un Concurso, utilizaremos los siguientes Datos Personales:

Los Datos de su cuenta en el caso de que participe tras iniciar sesión en su cuenta de PPDS Unlocked;

Los datos de su perfil en las redes sociales en caso de que participe a través de su cuenta en las redes sociales;

Nombre;

Dirección email;

Teléfono;

Dirección física;

Fecha de nacimiento o edad;

Material o contenido generado y proporcionado por usted que le permite participar en el concurso.

Utilizamos estos Datos Personales para permitirle participar, para identificarle, para prevenir/detectar el fraude y para cumplir con el premio para usted si gana.



Consideramos que el tratamiento de sus Datos del Concurso en el contexto anterior es necesario para la ejecución del contrato en el que usted es parte.

Datos de los eventos

Podemos recopilar datos para eventos, seminarios web o presentaciones ("Eventos") a los que desee asistir e inscribirse a través de nuestros sitios web. Puede inscribirse en el evento a través de nuestros sitios web o a través de otra empresa organizadora.

Cuando se inscriba en un evento, procesaremos la siguiente información::

Datos de la cuenta;

Nombre;

Email;

País;

Título;

Información relevante;

Interés en el producto/servicio.

Al inscribirse en los eventos, acepta que le enviemos comunicaciones directamente relacionadas con el evento, como el lugar en el que se celebrará el evento o la hora en la que tendrá lugar.



Consideramos que el tratamiento de los datos de los eventos es necesario para la ejecución del contrato en el que usted es partícipe.

Datos de las redes sociales

Cuando usted interactúa o se comunica en los canales/páginas/promociones y blogs de las redes sociales (por ejemplo, cuando hace clic en "me gusta" o "compartir", cuando publica y comparte comentarios y cuando envía valoraciones y reseñas), sus Datos Personales son procesados por un tercero que nos proporciona los servicios de las redes sociales. Esto significa que el tercero que proporciona los servicios de redes sociales conservará una copia de sus interacciones en línea disponibles públicamente a las que el tercero nos ha proporcionado acceso.



Los Datos Personales que recopilamos incluyen datos públicamente disponibles proporcionados por usted en el contexto de los medios sociales por el proveedor de medios sociales correspondiente a través de un tercero, tales como: nombre, sexo, cumpleaños o edad, página de inicio, foto de perfil, zona horaria, dirección de correo, país, intereses y comentarios y contenido que ha publicado/compartido.



Utilizamos estos Datos Personales para obtener una visión general de la opinión de la gente sobre nosotros, para hacernos una idea de las personas influyentes en línea relevantes, para resolver problemas y/o mejorar los productos y servicios y/o iniciar una conversación promocional con usted (basada en las preguntas/solicitudes que nos haya dirigido a nosotros o a nuestros competidores).



Consideramos que el tratamiento de los datos de las redes sociales en el contexto anterior se basa en un interés legítimo para ser legal en virtud del artículo 6 (f) del Reglamento (UE) 2016/679.

Mejora de los datos para ayudar a mejorar nuestros productos y servicios

Cuando utilizamos sus Datos Personales que hemos recopilado mientras ha estado utilizando nuestros Productos/Servicios y/o nuestro sitio web con fines analíticos, lo hacemos para mejorar nuestros Productos/Servicios y para mejorar su experiencia de usuario. También lo hacemos para tener una visión general de la categoría de público que está interesada en cuáles de nuestros Productos y/o Servicios.



Consideramos que el tratamiento de sus Datos Personales en el contexto anterior se basa en el interés legítimo de mejorar nuestro sitio web y nuestra gama de productos y servicios y es lícito en virtud del artículo 6(f) del Reglamento (UE) 2016/679.

Con quién compartimos sus datos personales

Compañías afiliadas y proveedores de servicios

Podemos revelar sus Datos Personales:

A nuestras filiales o subsidiarias para los fines descritos en esta Declaración de Privacidad;

A nuestros proveedores de servicios externos que prestan servicios como el alojamiento del sitio web, análisis de datos, procesamiento de pagos/facturación, cumplimiento de pedidos, tecnología de la información y provisión de la infraestructura relacionada, servicio de atención al cliente, entrega de correo electrónico, CRM, gestión de identidades, gestión de eventos, inteligencia de marketing, auditoría, detección de fraudes y otros servicios;

A terceros, para permitirles enviarle comunicaciones de marketing, de acuerdo con sus elecciones si ha optado por compartirlas;

A terceros patrocinadores de concursos y promociones similares;

A sus conexiones asociadas con su cuenta de redes sociales, a otros usuarios del sitio web y a su proveedor de cuentas de redes sociales, en relación con su actividad de intercambio social. Al conectar su Cuenta Desbloqueada PPDS y su cuenta de medios sociales, usted nos autoriza a compartir información con el proveedor de su cuenta de medios sociales, y entiende que el uso de la información que compartimos se rige por la política de privacidad del proveedor de medios sociales;

Podemos difundir los Datos Personales disponibles en informes y otros materiales proporcionados por usted y/o su empresa en virtud de un compromiso con otro partner comercial y/o un proveedor.

Otros usos y divulgaciones

También podemos utilizar y divulgar sus datos personales si lo consideramos necesario o apropiado: (a) para cumplir con la legislación aplicable, que puede incluir las leyes de fuera de su país de residencia, para responder a las solicitudes de las autoridades públicas y gubernamentales, que pueden ser autoridades de fuera de su país de residencia, para cooperar con la aplicación de la ley o por otras razones legales; (b) para hacer cumplir nuestros términos y condiciones; y (c) para proteger nuestros derechos, la privacidad, la seguridad o la propiedad, y/o la de nuestros afiliados o subsidiarios, usted u otros.

Además, podemos utilizar, divulgar o transferir su información a un tercero en caso de reorganización, fusión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia u otra disposición de todo o parte de nuestro negocio, activos o acciones (incluso en relación con cualquier procedimiento de quiebra o similar).

Servicios de terceros

Esta Declaración de Privacidad no contempla, y no somos responsables, de la privacidad, información u otras prácticas de terceros, incluyendo cualquier tercero que opere cualquier sitio web o servicio que tenga un enlace a nuestros sitios web. La inclusión de un enlace en nuestros sitios web no implica la aprobación del sitio o servicio enlazado por nosotros o por nuestras filiales o subsidiarias.

Además, no somos responsables de las políticas o prácticas de recopilación, uso, divulgación o seguridad de la información de otras organizaciones, como Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM o cualquier otro desarrollador de aplicaciones, proveedor de: aplicaciones, plataformas de medios sociales, sistemas operativos, servicios inalámbricos o fabricante de dispositivos, incluso con respecto a cualquier dato personal que usted revele a otras organizaciones a través de nuestros sitios web o en relación con ellos. Estas otras organizaciones pueden tener sus propios avisos, declaraciones o políticas de privacidad. Le sugerimos que los revise para entender cómo sus Datos Personales pueden ser procesados por esas otras organizaciones.

Cookies de terceros u otras tecnologías de seguimiento

Utilizamos cookies o tecnologías similares cuando usted interactúa con nuestros sitios web y los utiliza: cuando visita nuestros sitios web, utiliza nuestras redes sociales, recibe nuestros correos electrónicos, utiliza nuestras aplicaciones móviles y/o dispositivos conectados. En la mayoría de los casos no podremos identificarle directamente a partir de la información que recopilamos mediante estas tecnologías.

Los datos registrados se utilizan para:

Garantizar el buen funcionamiento del canal digital;

Analizar el uso del canal digital para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestros canales digitales;

Conectar con sus redes sociales y leer las opiniones;

Ayudar a adaptar mejor la publicidad a sus intereses, tanto dentro como fuera de nuestros canales digitales.

Puede eliminar las cookies si lo desea. Aunque algunas cookies son necesarias para ver y navegar por nuestro sitio web o aplicación, la mayoría de las funciones seguirán siendo accesibles sin cookies.

¿Cómo protegemos sus datos personales?

Procuramos utilizar medidas organizativas, técnicas y administrativas razonables para proteger los Datos Personales dentro de nuestra organización. Lamentablemente, no se puede garantizar que ningún sistema de transmisión o almacenamiento de datos sea 100% seguro. Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura, notifíquenoslo inmediatamente de acuerdo con la sección "Cómo puede ponerse en contacto con nosotros" que aparece más abajo.

Cuánto tiempo conservamos sus datos personales

Conservaremos sus Datos Personales durante el tiempo que sea necesario o esté permitido en vista de los fines para los que se obtuvieron. Los criterios utilizados para determinar nuestros períodos de conservación incluyen: (i) la duración de la relación que mantenemos con usted para que participe en nuestros sitios web; (ii) si existe una obligación legal a la que estamos sujetos; o (iii) si la retención es aconsejable a la vista de nuestra posición legal (como en lo que respecta a las leyes de prescripción aplicables, los litigios o las investigaciones reglamentarias).

Jurisdicción y transferencia internacionales

Sus Datos Personales pueden ser almacenados y procesados en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios, y al utilizar nuestros sitios web usted consiente la transferencia de información a países fuera de su país de residencia, que pueden tener normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, las fuerzas del orden, los organismos reguladores o las autoridades de seguridad de esos otros países pueden tener derecho a acceder a sus datos personales.

Si usted se encuentra en el EEE, sus Datos Personales pueden ser transferidos a nuestras filiales o proveedores de servicios en países que no pertenecen al EEE y que la Comisión Europea reconoce que proporcionan un nivel adecuado de protección de datos de acuerdo con las normas del EEE (la lista completa de estos países está disponible en el sitio web de la Comisión Europea). Para las transferencias desde el EEE a países no considerados adecuados por la Comisión Europea, hemos establecido medidas adecuadas para proteger sus Datos Personales. Puede obtener una copia de estas medidas a través de nuestro formulario de contacto.

Sus derechos y las opciones de que dispone

Si desea presentar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, restringir u objetar el procesamiento de los Datos Personales que nos ha proporcionado previamente, o si desea presentar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus Datos Personales con el fin de transmitirlos a otra empresa (en la medida en que este derecho a la portabilidad de los datos le sea otorgado por la legislación aplicable), puede ponerse en contacto con la Oficina de Protección de Datos de la UE de TPV por correo electrónico en privacy@tpv-tech.com.. Responderemos a su solicitud de acuerdo con la legislación aplicable.

En su solicitud, aclare qué datos personales desea que se modifiquen, si desea que sus datos personales se supriman de nuestra base de datos o, de lo contrario, indíquenos qué limitaciones desea que se apliquen a nuestro uso de sus datos personales. Para su protección, sólo podemos llevar a cabo solicitudes con respecto a los Datos Personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información de la cuenta, que usted utiliza para enviarnos su solicitud, y es posible que necesitemos verificar su identidad antes de llevar a cabo su solicitud.



También puede optar por dejar de recibir nuestras comunicaciones electrónicas. Si no desea seguir recibiendo correos electrónicos relacionados con el marketing, puede optar por no recibirlos haciendo clic en el botón de cancelación de la suscripción que aparece en la parte inferior de cada correo electrónico promocional que reciba de nosotros.



Tenga en cuenta que es posible que necesitemos conservar cierta información con fines de mantenimiento de registros y/o para completar cualquier transacción que usted haya iniciado antes de solicitar un cambio o una eliminación (por ejemplo, cuando usted realiza una compra o participa en una promoción, es posible que no pueda cambiar o eliminar los Datos Personales proporcionados hasta después de completar dicha compra o promoción). También puede haber información residual que permanecerá en nuestras bases de datos y otros registros, que no se eliminará.



Intentaremos satisfacer su(s) solicitud(es) tan pronto como sea posible. Tenga en cuenta que si opta por no recibir nuestros correos electrónicos relacionados con el marketing, es posible que sigamos enviándole mensajes administrativos importantes, de los que no puede excluirse.



Si hace uso de (algunas de) sus opciones y derechos, es posible que no pueda utilizar, total o parcialmente, ciertos Servicios que le prestamos.

Cómo puede contactar con nosotros

Si tiene alguna pregunta sobre esta declaración de privacidad o sobre la forma en que utilizamos sus datos personales, póngase en contacto con la Oficina de Protección de Datos de la UE de TPV por correo electrónico en privacy@tpv-tech.com. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente a su país o región.