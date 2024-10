Este sitio web ha sido creado por TP Vision Europe B.V. y MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos.

Las condiciones de uso que se exponen a continuación regulan el acceso y el uso de este sitio web ("sitio web"). Pueden aplicarse términos y condiciones específicos a contenidos, datos, materiales o información específica en contenidos de este sitio web o disponibles a través de él (el "Contenido") y a contenidos, datos, materiales o información específica que usted pueda cargar, enviar y/o publicar en el sitio web ("Contenido del usuario") o a transacciones realizadas a través de este sitio web. Dichos términos específicos pueden ser adicionales a estas Condiciones de Uso o, cuando sólo se especifique expresamente, pueden sustituir a estas Condiciones de Uso.



1. Aceptación de las condiciones de uso

Al acceder o utilizar este sitio web, usted acepta estar legalmente comprometido con las condiciones de uso y con todos los términos y condiciones contenidos o referidos en el mismo o con cualquier otro término y condición adicional establecido en este sitio web. Si no está de acuerdo con todos estos términos, no debe acceder ni utilizar este sitio web.

2. Modificación de las condiciones

Estas condiciones de uso pueden ser modificadas en cualquier momento por nosotros. Dichas modificaciones en las Condiciones de Uso entrarán en vigor en el momento de su publicación. Si continúa accediendo o utilizando el sitio web después de dicha publicación, se considerará que ha aceptado dichas modificaciones. Se le aconseja que revise periódicamente los términos y condiciones aplicables. Otros sitios web que operamos pueden tener sus propias condiciones de uso que se aplican a dichos sitios web.

Nos reservamos el derecho a interrumpir o realizar cambios o actualizaciones con respecto al sitio web o al contenido del mismo en cualquier momento y sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a restringir, rechazar o cancelar el acceso de cualquier persona al Sitio Web o a cualquier parte del mismo, con efecto inmediato y sin previo aviso, en cualquier momento y por cualquier motivo, a su entera discreción.

3. Declaración de privacidad

La información personal proporcionada o recopilada a través de este sitio web o en relación con él sólo se utilizará de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad y las presentes Condiciones de Uso están sujetas a la Declaración de Privacidad publicada en este sitio web.

4. Extensión de responsabilidad

Toda la información (incluyendo sin limitación, texto, imágenes, gráficos, enlaces y otros materiales) del sitio web se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad". Nosotros y nuestras filiales, partners, licenciatarios y proveedores renunciamos expresamente, en la medida permitida por la ley, a cualquier representación o garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización, adecuación a un fin determinado, no infracción, o en cuanto al funcionamiento de este sitio web, el contenido o el contenido del usuario. Ni nosotros ni nuestras subsidiarias, filiales, partners, licenciantes, licenciatarios de marcas y proveedores garantizamos ni hacemos ninguna declaración de que (i) el sitio web cumplirá con sus requisitos, (ii) el sitio web será ininterrumpido, oportuno, seguro o libre de errores, o (iii) los resultados que puedan obtenerse del uso del sitio web (incluyendo cualquier información y materiales en este sitio web) serán correctos, completos, precisos, fiables, o que cumplirán con sus requisitos.

Este es un sitio web público. No debe tener ninguna expectativa de confidencialidad con respecto a cualquier contenido de usuario que pueda enviar a este sitio web. No envíe información confidencial aquí.

Nosotros y nuestros afiliados, partners, licenciatarios y proveedores no tendremos ninguna responsabilidad por las interrupciones u omisiones en los servicios de Internet, red o alojamiento y no garantizamos que el Sitio Web o los servicios que hacen que este Sitio Web esté disponible o las comunicaciones electrónicas enviadas por nosotros estén libres de virus o cualquier otro elemento dañino.

Cualquier material descargado u obtenido de otro modo a través del uso de este sitio web se hace a su propia discreción y riesgo. Usted será el único responsable de cualquier daño en su sistema informático o de la pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho material.

5. Registro

El acceso a determinadas áreas del sitio web y el uso de ciertas funciones o características del sitio web pueden requerir de registro. Este es gratuito.

Cuando se registre, deberá elegir una contraseña única y deberá proporcionar una dirección de correo electrónico única, válida, actual y verificable que se utilizará como nombre de usuario. No se permite duplicar las direcciones de correo electrónico, por lo que si el nombre o la dirección de correo electrónico que introduce ya está en uso, se le pedirá que elija otra. Le enviaremos un correo electrónico de confirmación con su información registrada. En caso de que la entrega de dicha información falle por cualquier motivo, su acceso o uso de las áreas, funciones o características que requieran dicho registro puede ser rechazado. Usted actualizará puntualmente su registro para mantenerlo actualizado. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. También es el único responsable de restringir el acceso a su(s) ordenador(es). Se compromete a aceptar la responsabilidad de todas las actividades que se realicen con su cuenta y/o contraseña y que se deban a su conducta, inacción o negligencia. Si tiene conocimiento de cualquier conducta sospechosa o no autorizada en relación con su cuenta, nombre de usuario y/o contraseña, se compromete a ponerse en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico en www.unlocked@tpv-tech.com. Podemos, a nuestra propia discreción, prohibir el registro de cualquier servicio de correo electrónico o ISP específico.

6. Limitación de la responsabilidad

En ningún caso nosotros o cualquiera de nuestras filiales, partners, licenciatarios o proveedores seremos responsables de ningún daño indirecto, consecuente, punitivo, especial o incidental o de otro tipo que resulte, surja o esté relacionado con el acceso, el uso o la imposibilidad de acceder o utilizar este sitio web, el contenido o el contenido de los usuarios, incluso si hemos sido advertidos de la posibilidad de tales daños, excepto en la medida en que tales daños surjan como resultado de un fraude o tergiversación fraudulenta por nuestra parte.

Si usted vive en un país o estado que no permite ninguna de las anteriores exclusiones o limitaciones de responsabilidad o cualquiera de las exenciones de garantías de la Sección 4 anterior, dichas exclusiones o limitaciones no se aplicarán a usted, sino sólo en la medida en que dichas exclusiones o limitaciones no estén permitidas. En tal caso, dichas exclusiones o limitaciones se limitarán a la mayor medida permitida por la legislación aplicable.

7. Contenido/software de terceros

No nos hacemos responsables en modo alguno del contenido de cualquier sitio propiedad de un tercero que pueda estar vinculado al Sitio Web a través de un hipervínculo, independientemente de que dicho hipervínculo sea proporcionado por el Sitio Web o por un tercero de acuerdo con las Condiciones de Uso. Cualquier enlace en nuestro sitio web a otro sitio no es una aprobación de ese otro sitio y no se hace ningún juicio o garantía con respecto a la exactitud, la puntualidad o la idoneidad del contenido de cualquier página a la que el sitio web puede enlazar, y no asumimos ninguna responsabilidad por ello.

Cualquier software disponible para su descarga desde o a través de este sitio web está sujeto a los términos de cualquier acuerdo de licencia aplicable. A excepción de lo establecido en el acuerdo de licencia aplicable, el software se pone a disposición de los usuarios finales únicamente y cualquier otra copia, reproducción o redistribución del software está expresamente prohibida. Las garantías, si las hay, con respecto a dicho software sólo se aplicarán según lo establecido expresamente en el acuerdo de licencia aplicable. Por la presente renunciamos expresamente a cualquier otra representación y garantía de cualquier tipo, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización, adecuación para cualquier propósito particular o no infracción con respecto al software.

8. Derechos de autor y marcas comerciales

Los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad del Contenido proporcionado por nosotros, nuestras filiales, subsidiarias y/u otros partners, el software para operar y publicar el sitio web, la compilación de datos en el sitio web y el orden, la secuencia y la disposición de este sitio web, nos pertenecen. Quedan reservados todos los derechos sobre el Contenido que no se concedan expresamente en el presente documento.

PHILIPS y el emblema del escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

9. Derechos de propiedad en el sitio web

Este sitio web es público por naturaleza y cualquier información presentada en él se considerará no confidencial. Usted reconoce que cualquier comunicación de cualquier innovación incorporada en cualquier Contenido de Usuario que usted proporcione constituirá una "publicación" de dicha innovación bajo las leyes de patentes aplicables.

Usted reconoce que cualquier Contenido de Usuario enviado y/o discutido en el Sitio Web puede ser objeto de patentes, derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual nuestra, nuestros afiliados, otros partners o terceras partes. Si considera la posibilidad de explotar cualquier idea, propuesta, sugerencia o solución u otro Contenido de Usuario enviado al Sitio Web, es responsable de llevar a cabo la autorización de propiedad intelectual adecuada antes de llevar a cabo cualquier conducta de explotación.

10. Indemnización y exención de responsabilidad

Usted se compromete a indemnizarnos y a eximirnos de responsabilidad, a nuestras filiales, a otros partners y proveedores y a cada uno de sus respectivos funcionarios, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios, de cualquier daño, responsabilidad, coste y gasto (incluyendo los honorarios razonables de abogados y profesionales y los costes de los litigios) que se deriven de la publicación, el contenido o la transmisión de cualquier mensaje, datos, material o cualquier otro Contenido de Usuario que usted envíe al Sitio Web o de cualquier violación de estas Condiciones de Uso por su parte. En el caso de cualquier reclamación o acción legal derivada de cualquier mensaje, o cualquier otro Contenido de Usuario publicado por usted, nos reservamos el derecho de revelar su identidad y cualquier otra información que podamos tener sobre usted.

Si tiene un conflicto con uno o más usuarios, usted nos exime a nosotros, a nuestros afiliados, partners y proveedores, y a cada uno de sus respectivos funcionarios, directores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de las reclamaciones, demandas y daños (reales y consecuentes) de todo tipo y naturaleza, conocidos y desconocidos, que surjan o estén relacionados de alguna manera con dichos conflictos.

11. Cierre del sitio

Tenemos el derecho exclusivo de cerrar el sitio web o cualquier parte del mismo por cualquier motivo y en cualquier momento sin previo aviso ni consentimiento. No tendremos ninguna responsabilidad por no haber almacenado o eliminado cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario enviado al Sitio Web.

12. Nuestros productos

El sitio web puede contener referencias a productos y servicios específicos que pueden no estar disponibles (fácilmente) en un país determinado. Dichas referencias no implican ni garantizan que dichos productos o servicios estén disponibles en cualquier momento en un país concreto. Para más información, póngase en contacto con su director de ventas local.

13. Resolución de conflictos

Estas Condiciones de Uso se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación de los Países Bajos, excluyendo sus disposiciones sobre conflictos de leyes. El tribunal de Ámsterdam, Países Bajos, será el único competente para resolver cualquier disputa entre usted y nosotros que surja de o esté relacionada con el Acuerdo, a menos que la ley obligatoria de consumo aplicable exija lo contrario.

14. Divisibilidad

Si alguna de las disposiciones de estas Condiciones de Uso se considera inválida o inaplicable, la disposición inválida o inaplicable será sustituida por una disposición válida y aplicable que se acerque lo más posible a la intención de la disposición original, y se aplicarán las disposiciones restantes.

15. Sin renuncias

El hecho de que no apliquemos ninguna parte de estas Condiciones de uso no constituirá una renuncia a ninguno de nuestros derechos en virtud de estas Condiciones de uso, ya sea por acciones pasadas o futuras por parte de cualquier persona. Ni la recepción de fondos por nuestra parte ni la confianza de cualquier persona en nuestras acciones se considerará una renuncia a cualquier parte de estas Condiciones de Uso. Sólo una renuncia específica y por escrito firmada por un representante autorizado de TP Vision o de MMD tendrá algún efecto legal.

16. Encabezados

Los títulos de las secciones de las Condiciones de Uso se insertan únicamente por comodidad y no constituirán una parte del mismo ni afectarán en modo alguno al significado o interpretación de las Condiciones de Uso.