International

Wir von PPDS sind überzeugt, dass die Beziehungen zu unseren Kunden der Schlüssel zum Erfolg sind. Deshalb haben wir in fast allen Regionen, die wir betreuen, lokale Teams aufgebaut. Und deshalb beschäftigen wir uns eingehend damit, was unsere Kunden brauchen – heuteund auch in Zukunft.

Unser lokaler Ansatz ist jedoch nur ein kleines Puzzleteil in der Strategie von PPDS. Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen mit einem internationalen Netzwerk mit Kontakten und Lösungen, durch das wir Lösungen für die Probleme unserer Kunden liefern können. Einem Netzwerk, das unsere Endkunden und Installationspartner unterstützt, wo auch immer in der Welt sie tätig sind.