Wir verfolgen einen stärker kreislauforientierten Ansatz, indem wir Produkte schaffen, die von der Entwicklung über den Herstellungsprozess, die Lieferung und die Installation bis hin zum Ende ihrer ersten Lebensdauer und darüber hinaus nachhaltiger sind.

Dieser ganzheitliche Ansatz wird in unserer eigenen Organisation, einschließlich unserer strategischen Partner, gefördert. Wir unterstützen Systemintegratoren mit Lösungen wie unserer Android-SoC-Plattform und einer verlängerten Lebensdauer und fördern die Nachhaltigkeit am Ende der Lebensdauer unserer Produkte durch unsere Finanzierungsoptionen, die es uns ermöglichen, sie in Bereichen zu recyceln, in denen sie wirklich gebraucht werden.