Mercy Ships entsendet Hospitalschiffe in einige der ärmsten Länder der Welt und bietet Menschen, die sich in einer verzweifelten Notlage befinden, essenzielle kostenlose Gesundheitsversorgung an. Gemeinsam mit unseren Schwesterorganisationen unterstützen wir Mercy Ships, um die Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern zu fördern, indem wir LFDs, Monitore, Kopfhörer und Soundbars für deren Schulungszentren in Afrika liefern. Diese Schulungszentren haben eine enorme Wirkung.