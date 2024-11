Lösung

Im Rahmen seiner CSR Foundation konzentriert sich PPDS darauf, mithilfe von Displays und des Engagements seiner Mitarbeiter:innen Bildungseinrichtungen zu unterstützen und in den lokalen Gemeinden eine spürbar positive Entwicklung zu fördern. Da dem Nachhaltigkeitsteam von PPDS bewusst ist, dass sich die Struktur und die Bedürfnisse der lokalen Gemeinden in den Niederlanden verändern, konzentrierte es sich auf die Aufgaben, die Leger des Heils heute übernimmt. Weiterhin ist es wichtig zu bedenken, wie diese Arbeit zukunftssicher gestaltet werden kann und den sich verändernden Bedarf der Freiwilligen und Besucher:innen in Zukunft bestmöglich abdecken kann.

Zunächst arbeitete PPDS mit fünf der Gemeindezentren zusammen. Es sah sich die Arbeit genauer an, die für diese Gemeinden geleistet wurde, und suchte Displays aus, die sich am besten für eine Unterstützung dieser Gemeindezentren eignen. Eine Auswahl von Philips Professional Displays – unter anderem Android-gestützte, WLAN-fähige, großformatige interaktive Displays der D-Line und speziell für den Bildungssektor konzipierte interaktive Displays der T-Line – wurde ausgewählt und installiert. Dazu kamen Halterungen und Rollwagen, die von der Partnerorganisation Vogel's gespendet wurden.

Die Displays, die fast täglich genutzt werden, wurden so ausgewählt, dass eine einfache Verwaltung der Inhalte durch die internen Teams von Leger des Heils möglich ist. So können sie verschiedenste Zwecke erfüllen: Dazu zählen Entertainment wie Musik und Filme bis hin zu ansprechenden Präsentationen oder Bildung in den Bereichen grundlegender Fertigkeiten für Leben und Alltag, Berufsausbildung und digitale Sprachkurse sowie Darstellung von Informationen – etwa zu Anträgen auf Unterstützung und Impfungen oder der sozialen Bedeutung von Veranstaltungen, um eine aktive Diskussion zu fördern.

Eline Kraaijveld, Coördinator bei Bij Bosshardt Ridderkerk, Leger des Heils, erklärt dazu: „Für mich als Standort-Koordinatorin bedeutet die Partnerschaft mit PPDS, dass jetzt mitten im Gemeindezentrum ein fantastisches Touch-Display hängt, das uns enorm viele neue Möglichkeiten bietet. Wir können es für soziale Aktivitäten nutzen. Wir können Niederländisch-Kurse mit digitaler Unterstützung organisieren, Musik und Videos abspielen, und wir können Zeit miteinander verbringen, die im Leben der Menschen viel bewirkt.“