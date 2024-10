Durch unsere konsistente Arbeitsweise bringen wir unsere Vision, unsere Mission und unsere Werte auf einen Nenner: Führungsposition.Wir gehen voller Leidenschaft mit gutem Beispiel voran. Wir treffen auf transparente Weise fundierte Entscheidungen, in die Feedback und Ideen eingeflossen sind. Wir setzen klare, realistische Ziele und konzentrieren uns auf unsere Geschäftspartner, um diese, wie auch uns selbst, zu inspirieren und zu motivieren, herausragende Ergebnisse zu erzielen. Geschäftspartner: Wir bauen langfristige, vertrauensvolle und wertvolle Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden auf. Unsere Zusammenarbeit basiert stets auf Verlässlichkeit, Integrität und Respekt. Wir stehen unseren Channel-Kunden als Geschäftspartner zur Seite. Kreativität: Wir entwickeln Innovationen, indem wir neue Wege zur Wertschöpfung beschreiten und Geschäftschancen nutzen, die an der Schnittstelle aus Business, Marketing und Technologie entstehen. Wir agieren offen und ermöglichen es unseren Mitarbeitern, neue Wege auszuloten, um die Grenzen bestehender Technologien zu sprengen. So können wir Display-Lösungen für die Zukunft liefern. Teamarbeit: Wir nutzen und schätzen die individuellen Stärken unser Mitarbeiter, durch die wir kompetente, leistungsstarke Teams aufbauen können. Wir setzen ambitionierte Erwartungen in alle Teammitglieder und bieten ihnen berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten, damit sie die Unternehmensziele sowie ihre persönlichen Ziele erreichen können.