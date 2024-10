Das neue, verbesserte und funktionsreiche Philips Signage 4650 setzt in puncto Nachhaltigkeit und Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Es zeichnet sich durch eine überragende Bildleistung in so gut wie allen Innenräumen aus. Zudem sorgt seine modulare, einfacher aufrüstbare und reparaturfähige Bauweise für eine längere Produktlebensdauer.

Dieses Philips Professional Display weist als erstes Modell das modulare „Dual-Architektur-Design“ auf und ist dadurch besonders lange haltbar und innovativ. Dank dieses Designs lässt es sich leichter reparieren und ist wiederverwendbar sowie recyclingfähig.