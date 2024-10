Eine Zusammenkunft der gesamten Schule. Dies kann eine erfreuliche und inspirierende Erfahrung für viele Schüler*innen und Lehrer*innen sein, auf die sie sich in der Vergangenheit jede Woche freuen konnten. Auch hatten die verschiedenen Jahrgangsgruppen viel Spaß an schulweiten Veranstaltungen wie Aufführungen, Mathematikwettbewerben, innerschulischen Aktivitäten und vielem mehr. All dies bot den Schüler*innen die Gelegenheit, mit allen Mitschüler*innen ihres Jahrgangs zusammenzutreffen und eine Gemeinschaft zu bilden.