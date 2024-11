Klassenzimmer für hybrides Lernen einrichten

Hybrides Lernen ist immer mehr im Kommen. Eine Technik, die es bereits gab, bevor alle Schüler*innen aufgrund der Covid-Beschränkungen gezwungen waren, an Distanzunterricht teilzunehmen, ist seit März 2020 zu einem Phänomen geworden, das immer mehr Lehrkräfte entdecken und nutzen. Und das dürfte auch noch einige Zeit so bleiben.

Was bedeutet also hybrides Lernen? Hybrides Lernen ist eine Unterrichtstechnik, bei der einige Schüler*innen persönlich im Klassenzimmer am Unterricht teilnehmen, während andere aus der Ferne, also online, gleichzeitig Zugang zum Klassenzimmer erhalten.





Wie richtet man nun ein Klassenzimmer ein, um eine hybride Klassengemeinschaft zu unterrichten?

Die Einrichtung eines erfolgreichen hybriden Klassenzimmers hängt stark von der Gemeinschaft und der Interaktion ab, die eine Lehrkraft aufbauen kann. Außerdem hängt sie von der vorhandenen Technologie ab.