GreenPlayer ist eine Marke von Mediawind.

Das in Nivelles (in der Nähe von Brüssel in Belgien) angesiedelte Unternehmen GreenPlayer hat im Bereich Digital Signage seit fast 10 Jahren echte Expertise entwickelt.

GreenPlayer bietet Lösungen an, die seinen Kunden eine bessere Kommunikation ermöglichen, indem sie ihre Mitteilungen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit einer auf die Zielgruppe angepassten Information übermitteln können.

Die Kunden von GreenPlayer sind in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Krankenhäuser (die Lösung wird von 60 % der Krankenhäuser in Wallonien und Brüssel genutzt), Flughäfen (Charleroi, Liège, Beauvais), das Transportwesen, der Einzelhandel, aber auch Kommunalverwaltungen.

GreenPlayer bietet mobile Lösungen mit 4G, um überall wirklich umfassende Kommunikation zu ermöglichen.