28HUL7139DP/00

Mit einer Reihe von feinen Pixelabständen sorgt die Serie für hohe Helligkeit bei Werbedisplays an Busstationen, in Arenen, an Flughäfen und vielen anderen Orten. Das Gehäuse besteht aus Spritzguss-Aluminium und ist für eine einfache Wartung auf der Vorder- und Rückseite zugänglich.