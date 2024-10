Hotelzimmer, in denen sich die Gäste die allerneuesten und beliebtesten Sendungen und Filme ansehen und ihre Lieblingsmusik hören können, stehen für echten Komfort. Im Angebot ist eine breite Vielfalt an Streaming-Diensten wie Disney+, Apple TV und HBO Max. So sorgt die Philips MediaSuite für ein optimales Entertainment-Erlebnis wie zu Hause.