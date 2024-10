Offen für mehr durch Open² von PPDS

Die Philips Displays für Unternehmen sind für optimale Leistungsfähigkeit in allen Büroräumen und darüber hinaus ausgelegt, ob in kleinen oder mittelgroßen Unternehmen oder auch in multinationalen Konzernen.

Unsere Auswahl ist vielfältig: Ob pixelgenaue dvLED, um am Empfang besondere Aufmerksamkeit zu erregen, oder leistungsstarke Digital Signage-Displays zur Wegbeschreibung und als Informationsanzeige in der Lobby im Aufzugbereich. Stellen Sie Business-TV-Geräte in der Kantine auf und sorgen Sie im Kontrollraum mit Videowänden für eine bessere Auflösung. Liefern Sie in Meetingräumen und im Vorstandszimmer auf unseren interaktiven kollaborationsfördernden Displays noch präzisere Präsentationen.