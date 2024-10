PPDS Studios sind Ihr Ort der Inspiration. Für Innovation. Und für gemeinsame Kreationen. In Amsterdam, Paris, Stockholm. In München und Mailand. Sowie in Neu-Delhi, New York und dem Vereinigten Königreich. Räume auf der ganzen Welt. Unsere einzigartigen, miteinander vernetzten, multidisziplinären Studios präsentieren Philips Professional Displays und bewährte Lösungen für unsere Partner und Kunden, damit Sie neue Geschäftsmöglichkeiten entdecken, zusammenarbeiten und ihr Business voranbringen können.