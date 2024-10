Ansprechende Lernmethoden

Genau wie jede*r Kund*in, ist natürlich auch jede*r Schüler*in anders. In einem Klassenzimmer bekommt die ganze Klasse genau den selben Unterrichtsstoff präsentiert, doch jeder nimmt etwas anderes daraus mit. Das macht uns alle so individuell und interessant. Und das macht auch die Technologie für interaktive Zusammenarbeit so interessant. Dadurch können alle Schüler*innen die Zusammenhänge besser erkennen, aber gleichzeitig ihre eigene Sichtweise in ihre Arbeit einbringen und diese mit den anderen teilen.