Informieren Sie sich über Ihre Leads

Entscheidungen bei der Beschaffung im Bildungssektor werden oftmals nicht von den eigentlichen Nutzern der Displays getroffen. Wenn Sie erfolgreich verkaufen möchten, müssen Sie alle Interessengruppen überzeugen. Dazu müssen Sie der Bildungseinrichtung selbst, der Schulleitung, einschließlich der Direktor*innen, dem IT-Team und letztendlich auch den Lehrkräften und Schüler*innen die Vorteile deutlich machen.

Den richtigen Ansatzpunkt finden

Es ist auch wichtig, genau über die besonderen Umstände und Anforderungen jeder Schule und in jedem Bereich Bescheid zu wissen. Recherchen sind hier der Schlüssel, um die lokale Demografie zu ermitteln, welche Technologie die Schule aktuell im Vergleich zu anderen Einrichtungen in der Nähe nutzt und welche Bestrebungen möglicherweise verfolgt werden. Stellen Sie fest, wie die Budgets verteilt sind und welche lokalen Finanzierungen eventuell zur Verfügung stehen. Wer in der Schule trifft die Entscheidungen für die Anschaffung von Technologie für den Bildungssektor? Mit welchen Herausforderungen hat die Schule derzeit zu kämpfen? Hat sich durch die Pandemie beispielsweise der Bedarf der Schule geändert? Welche Unterstützung können AV und IT bieten?

Sobald Sie all diese Punkte geklärt haben, können Sie ausarbeiten, wer für Ihr Produkt eintreten wird, und diesen Personen die Vorteile des Produkts aufzeigen. Damit geben sie den Befürworter*innen die notwendigen Argumente an die Hand, damit diese den anderen Interessengruppen an der Schule die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts vermitteln können. Denken Sie daran: In Zeiten, in denen persönliche Besuche auf dem Campus eventuell nicht möglich sind, können Fallstudien zu anderen Integrationen – wie die des Geschwister-Scholl-Gymnasiums – Vertrauen in ein Produkt und Ihre Erfahrung mit Installationen schaffen.

Verkaufen Sie Ihren Mehrwert

Wie Sie die Vorteile Ihres Produkts am besten hervorheben, hängt von der Zielgruppe ab, die Sie ansprechen. Doch bei der Ausarbeitung Ihrer Verkaufsargumente müssen Sie Folgendes mit berücksichtigen:

Wie unterstützt Ihr Produkt die Lehrkräfte im Klassenzimmer oder Hörsaal?

Welche Vorteile bringt es den Schüler*innen oder Studierenden?

Wie können Eltern darauf vertrauen, dass ihren Kindern zukunftssichere Technologie zur Verfügung steht?

Wie hoch sind die Gesamtbetriebskosten, und sind Einsparungen möglich, beispielsweise durch integrierte Software?

Wie sieht die Investitionsrendite aus?