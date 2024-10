In enger Zusammenarbeit mit dem Global Leadership Team von EMEA war Andrea Barbuti auch maßgeblich an der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens beteiligt. Als einer der Hauptakteure bei der Einführung des professionellen Android SoC für Philips Professional Displays leitete er zusammen mit dem Produktmanagement-Team außerdem die Bereitstellung von Digital Signage-Lösungen, die (wie auch deren Verpackung) mit zu den energieeffizientesten und umweltfreundlichsten der Branche gehören und über weltweit anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierungen verfügen. Er gilt als Visionär für die Integration energiesparender Funktionen in neue und bestehende Produkte. Jüngste Beispiele hierfür sind das „Zero Power“ Philips Tableaux, das fortschrittlichste Advanced Colour ePaper Signage-Display der Branche, das keinen Strom verbraucht, sowie die Philips Signage 3000-Serie EcoDesign (QE-Line), die als erste Digital Signage-Lösung das Energielabel C der EU sowie die Akkreditierung EPEAT Silver Climate+ besitzt.