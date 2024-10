Bringen Sie Ihre Vorträge und Präsentationen auf ein neues Niveau. Mit der Philips LED-Displaywand und der Philips T-Line haben Sie die volle Kontrolle mit einer beeindruckenden Display-Lösung, die Ihren Inhalten die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdienen. Passen Sie Ihre LED-Displaywand an jeden Raum und jede Größe an und bringen Sie Schwung in Ihren Unterricht, indem Sie über einen interaktiven Touchscreen Live-Kommentare zu den Inhalten abgeben.