Die Philips E-Line ermöglicht drahtloses Screen-Sharing für bis zu 64 Geräte. Sie bietet einen integrierten Chrome-Webbrowser und ein interaktives Whiteboard sowie Zugriff auf die i3Learnhub-Software. Dazu kommen noch Optionen für Videokonferenzlösungen von Drittanbietern, ein Blaulichtfilter und vieles mehr.

Mit all diesen Funktionen und Anwendungen, die für effektiven, effizienten und ansprechenden Unterricht im Klassenzimmer benötigt werden, ist die E-Line auch eine hervorragende Lösung für Schüler*innen und Pädagog*innen in einer Lernumgebung, in der hybrider, Fern- und flexibler Unterricht abgehalten wird.