32BDL5150I/00

Das Philips Tableaux 5150I bringt Größe in die Welt der ePaper-Displays und ist der ideale Ersatz für A2-Farbplakate und POS. Zeigen Sie statische Bilder ohne Stromverbrauch in 65.000 ultraklaren Farben an und verwalten Sie das Display oder aktualisieren Sie die Inhalte bei extrem niedrigem Stromverbrauch.