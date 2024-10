GreenPlayer is a trademark and brand of Mediawind.

Con sede en Nivelles (cerca de Bruselas, Bélgica), GreenPlayer ha desarrollado una verdadera experiencia en el sector de Digital Signage durante casi 10 años.

GreenPlayer ofrece soluciones que ayudan a sus clientes a comunicar mejor mediante la difusión de sus comunicaciones en el lugar y momento adecuados con un mensaje adaptado al público objetivo.

Los clientes de GreenPlayer son activos en diversos sectores, como hospitales (utilizados por más del 60 % de los hospitales de Valonia y Bruselas), aeropuertos (Charleroi, Lieja, Beauvais), transporte, retail, etc., pero también las administraciones municipales.

GreenPlayer ofrece soluciones móviles con 4G para comunicarse desde cualquier lugar.