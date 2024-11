Visual Campus

Ihre Bildungseinrichtung ist weitaus mehr als nur eine Reihe von Klassenzimmern und die Erfahrungen der Visual Generation beschränken sich nicht nur auf ihre Klassenzimmer. Digital Signage Displays in den Korridoren, in der Kantine bzw. Mensa und auf dem gesamten Campus dienen ihnen als Wegweiser, liefern wichtige Informationen und stärken das Gemeinschaftsgefühl in ihrer Bildungsstätte. dvLED in Hörsälen und Sporthallen wiederum bindet sie stärker ein. Professional TVs in Internaten und Studierendenwohnheimen ermöglichen ein zusätzliches Management von Branding und Nachrichten sowie ein breiteres und besser auf die Einzelnen zugeschnittenes Unterhaltungsangebot.

Lernen Sie Visual Campus mit Philips Professional Displays kennen – für digitale Erfahrungen der Studierenden von heute und morgen im Bildungswesen.