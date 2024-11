Hintergrund

Tenstar Simulation, eine in Schweden ansässige Schulungseinrichtung für die Bereiche Transport, Bau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr, bildet künftige Maschinenführer aus. Das innovative Konzept wurde entwickelt, um Studenten, Neulinge und Profis gleichermaßen auf die sichere Bedienung schwerer Maschinen in simulierten Umgebungen mit realitätsnaher Dynamik vorzubereiten. Mit dem Ziel, Emissionen zu minimieren und die Effizienz ohne physische Risiken zu steigern, hat sich Tenstar Simulation zu einem weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickelt – mit über 14.000 Kunden pro Jahr.