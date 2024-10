Herausforderung

Die finnische Optikerkette Silmäasema gab FirstView den Auftrag, das Kundenerlebnis in über 40 seiner Filialen neu zu gestalten. Die Lösung sollte verschiedene Displaytypen unterstützen, die nahtlos in das Design der Verkaufsräume integriert werden sollten, und das Management von Werbung in den Geschäften ermöglichen. Dabei sollten Poster durch Digital Signage ersetzt werden, um schnelle und effiziente Änderungen der Inhalte – sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf Ressourcen – zu ermöglichen und die Werbung gleichzeitig dynamischer zu gestalten. Zudem sollten Informationsdisplays neben den Räumen der Optiker bereitgestellt werden, deren Inhalte jeden Tag einfach aktualisiert werden können. Da bei laufendem Betrieb in den Filialen keine Zeit verloren werden durfte, wurden für die Installationsarbeiten jeweils kurze Fristen gesetzt.