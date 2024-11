Schule im Jahr 2022

Nicky - „Streaming ist heutzutage sehr beliebt, und die Studierenden in unserem Wohnheim möchten über das Fernsehgerät in ihrem Zimmer auf ihre Musik und Videos zugreifen. Über die von uns installierten neuen Fernsehgeräte können sie auf all ihre Lieblings-Apps zugreifen und sich bei ihren eigenen Streaming-Diensten anmelden. In unserem Wohnheim fühlen sich die Studenierenden wirklich wie zu Hause.“

„In der Universität von Nick wurden Philips MediaSuite-Fernseher in den Unterkünften der Studierenden installiert. Die Studierenden können von ihren eigenen Geräten – von Laptops bis hin zu Telefonen – eine drahtlose Verbindung zu den auf einer Android-Fernsehplattform basierenden Fernsehgeräten herstellen und über das integrierte Chromecast Präsentationen, Musik und Inhalte teilen. Die Universität kann auch ihr charakteristisches Branding verwalten und für die Studierenden in ihrem Zimmer personalisierte Nachrichten in der Sprache ihrer Wahl hinzufügen.“