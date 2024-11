Einfacher Transport: Die drei riesigen LED-Displays lassen sich leicht zerlegen und zusammengeklappt in zwei maßgeschneiderten Flightcases verstauen. So kann sich das Hospitality-Team von Oracle Red Bull Racing darauf verlassen, dass die Ausrüstung pünktlich vor Ort ist und einfach installiert werden kann.

Superschnelle Installation: Die Philips dvLED-Wandlösung wird in zwei maßgeschneiderten Flightcases zusammengeklappt transportiert und kann in weniger als einer Stunde aufgebaut werden. So hat das Team Zeit, sie in die Oracle Red Bull Racing-Umgebung mit anderen Möbeln für das Team- und Sponsoren-Branding zu integrieren.