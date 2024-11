Lösung

MODIVO hat sich vorgenommen, ein neues Kapitel in der Geschichte des Einzelhandels zu schreiben. Um dies zu erreichen, hat man sich mit Nanovo, dem Unternehmen, das für die digitale Technologie im Verkaufsraum, in den Umkleidekabinen und die Integration digitaler Prozesse verantwortlich ist, sowie PPDS zusammengetan und ein wirklich einzigartiges Konzept entwickelt. Ein vollständig automatisiertes Einkaufserlebnis wurde entworfen und umgesetzt, um die Zukunft des Einzelhandels in die Gegenwart zu holen. Im Inneren des Ladens werden die Kunden von Philips-Videowänden begrüßt, die das Produktsortiment, Werbeaktionen und das MODIVO-Branding präsentieren. Da es auf der Verkaufsfläche keine Produkte gibt, können die Kunden die gesamte Produktpalette auf strategisch platzierten digitalen Touchscreen-Terminals durchsuchen. Die ausgewählten Produkte werden dann innerhalb weniger Minuten aus dem angrenzenden Lager, das über 100.000 Artikel fasst, in die Umkleidekabinen geliefert. Über interaktive Touchscreens, die mit dem Lagerlogistiksystem verbunden sind, können die Kunden ihre Produktauswahl in den Umkleidekabinen fortsetzen. Diese einzigartige Einrichtung ermöglichte MODIVO die Umsetzung einer Multi-Channel-Verkaufsstrategie.