PPDS ernennt Konstantin Flabouriaris zum neuen Sales Director DACH und schlägt damit ein neues „Wachstumskapitel“ auf

Auf Erfolg bauen

Konstantin und sein Team konnten im Jahr 2024 erhebliche Umsatz- und Ertragssteigerungen verzeichnen, da das wachsende Angebot an Philips Digital Signage, Direct View LED, professionellen TVs, interaktiven und ePaper Displays in einer Reihe von vertikalen Märkten zur bevorzugten Wahl wird.

Dazu gehören Einzelhandel, Unternehmen, Bildung, Transport, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, öffentliche Einrichtungen und mehr, wobei der Gesamtumsatz mit professionellen Displays bei PPDS von Jahr zu Jahr exponentiell steigt. Das Hotelgewerbe konnte ebenfalls erhebliche Marktzuwächse verzeichnen, und Philips Hotel TVs, einschließlich Philips MediaSuite, sind jetzt Marktführer in DACH.

Im Hinblick auf seine Beförderung sagte Konstantin: „Ich bin sehr stolz und freue mich, dass ich die Position des Sales Directors DACH übernommen habe und meinen Weg in diesem fantastischen Unternehmen fortsetzen kann. Ich habe die meiste Zeit meines Arbeitslebens in der AV/IT-Branche verbracht, und die letzten 10 Jahre als Sales Manager von Philips Professional Displays waren zweifellos ein wegweisender Schritt in meiner Karriere. Mit einem innovativen Portfolio an Hardware- und Softwarelösungen, die für jede Umgebung geeignet sind, und einer soliden Roadmap für künftige Produkte sind wir als Unternehmen weiterhin auf dem Vormarsch.”

Jae O Choi Park, European Sales Director bei PPDS, an den Konstantin berichten wird, fügte hinzu: „PPDS verzeichnet weiterhin positive Ergebnisse in allen Schlüsselmärkten, und wir werden mit Konstantin und seinem Team sicherstellen, dass dies für den Rest des Jahres 2024, bis 2025 und darüber hinaus so bleibt.

„Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für PPDS, der unsere Erwartungen weiterhin übertrifft. Konstantin hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Er hat bereits bewiesen, dass er mehr als fähig ist, diesen neuen Schritt in seiner PPDS-Karriere zu gehen, und ich habe volles Vertrauen, dass er unser DACH-Geschäft zu noch besseren Ergebnissen führen wird. Dies ist ein neues Wachstumskapitel für die Region, und im Namen aller bei PPDS wünsche ich Konstantin viel Erfolg in seiner neuen Rolle als Sales Director DACH.”