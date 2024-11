Lösung

Um das ultimative Abenteuererlebnis auf den Weg zu bringen, kooperierte Jack Wolfskin mit PPDS und pilot Screentime, um eine spannende Kundenlösung zu schaffen. Nachdem die besten Experten an Bord waren, wurde eine umfassende AV-Lösung eingeführt, um den Vorzeigestandort Frankfurt am Main in einen Jack Wolfskin Store der nächsten Generation zu verwandeln. Zu diesem Zweck wurde der Store mit einer inspirierenden 7,5 m² großen LED-Videowand der Philips L-Line 7000 Serie ausgestattet, um die Kund:innen im Laden zu begeistern und Passant:innen in den Laden zu locken. Zusätzlich zu dieser beeindruckenden LED-Wand wurde ein professionelles Signage Display der Philips Q-Line strategisch so platziert, dass die Nachhaltigkeitsmerkmale des Stores und seiner Produkte ins rechte Licht gerückt werden. Diese Philips-Displays wurden in das breitere Content-System des Stores integriert, das interaktive Touchscreens sowie nahtlose Storytelling-Erlebnisse umfasst, die Lust auf Abenteuer machen.