Hood House Kassel

Lösung

Da der Philips MediaSuite TV über alle Funktionen und Features verfügt, um die Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass stets die neuesten Optionen verfügbar sind, entschied sich SICON Hospitality für AVARA AG und PPDS, um das ultimative Infotainment-Setup bereitzustellen.

Eine Auswahl an 50" und 55" 4K Philips MediaSuite TVs wurde zusammen mit der Philips Professional Soundbar und unterstützt durch die PPDS CMND-Plattform in den Zimmern des Hood House installiert. Diese Lösung bietet atemberaubende Bildqualität, unübertroffene Casting- und Streaming-Optionen sowie eine Vielzahl an Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter Netflix und andere Streaming-Dienste, die direkt über den TV genutzt werden können. Dank integriertem Google Cast, vorinstallierten Streaming-Apps und Zugang zum Google Play Store sowie linearem TV genießen die Gäste maximale Flexibilität. Die Bedienung ist einfach: Gäste werden mit personalisierten Nachrichten auf ihrem In-Room-TV begrüßt und erhalten alle wichtigen Informationen in ihrer bevorzugten Sprache. Gleichzeitig spart das Hood House-Team wertvolle Zeit.