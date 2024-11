Hintergrund





Mit Sitz in Essen, einer malerischen ehemaligen Bergarbeiterstadt nördlich von Düsseldorf, ist HARFID eines der am schnellsten wachsenden und renommiertesten Bauunternehmen in Deutschland und bedient Kunden aus den Bereichen Hochbau, Wohnungsbau, Kaufhausbau, Gewerbebau und Tiefbau.

Seit den bescheidenen Anfängen im Jahr 2008, zwei Jahre bevor die Stadt mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Kulturhauptstadt Europas des Jahres“ gekürt wurde, ist das Familienunternehmen rasant gewachsen und expandiert und hat mit seinen Fähigkeiten und seinem Fachwissen Zeichen in der ganzen Stadt gesetzt – unter anderem mit Deutschlands größtem und modernstem Einkaufszentrum, dem Limbecker Platz in Essen, mit einer Fläche von mehr als 75.000 Quadratmetern.

Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter – vom Unternehmen als sein größtes Kapital gefeiert –, die alle über eine langjährige Erfahrung im Baugewerbe verfügen und die sich voll und ganz der erfolgreichen, nachhaltigen und effizienten Erfüllung und Umsetzung der Traumobjekte und Erwartungen ihrer Kunden verschrieben haben.

Ob es sich um ein großes Einkaufszentrum oder um Wohnungen handelt, HARFID bringt das notwendige Know-how für weitere Projekte und neue lukrative Geschäftsfelder in den Bereichen Projektmanagement und Architektur mit.