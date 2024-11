Hintergrund

Als moderne Vision von Sportlichkeit definiert der CUPRA die Revolution des Hochleistungsfahrens neu. Mit mehr als 350 Vertragshändlern und über 390 Servicepartnern wird das spanische Automobilunternehmen schnell zu einer treibenden Kraft in der Welt der Elektroautos. CUPRA ist bereits auf dem besten Weg, sich zu einer reinen Elektroauto-Marke zu entwickeln, mit einer Reihe von individuell anpassbaren, vom Rennsport inspirierten Modellen für die Straße, die Piste oder den Offroad-Spaß. Es kommt sogar noch besser: CUPRA will in seinem Werk in Martorell bis 2050 klimaneutral produzieren.